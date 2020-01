Alte Musik neu eingespielt: Stark, aber auch lieblich und singend

Innsbruck –Auf seiner neuen Solo-CD setzt Peter Waldner seine Bach-Einspielungen fort mit den Toccaten in c-Moll BWV 911, in d-Moll BWV 913 und in G-Dur BWV 916 sowie der Französischen Suite 2 in c-Moll BWV 813 und der Sonata in d-Moll BWV 964. Waldner verwendet die Rekonstruktion eines Bach-Clavichords von Jacob Adlung (1726), nachgebaut 2018 von Joris Potvlieghe.