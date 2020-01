Causa Pelzmäntel: Weitere Betroffene in Tirol, Ruf nach Sammelklage

Virgen –Stofftaschen statt Einwegsackerln, Trinkhalme aus festem Papier statt aus Plastik, eine wiederverwendbare Jausenbox für die Zwischenmahlzeit – die Möglichkeiten, Plastik zu vermeiden, sind vielfältig. Die Sonnenregion Hohe Tauern mit den Gemeinden Prägraten, Virgen, Matrei und St. Jakob im Defereggen will möglichst viele Menschen dazu bewegen mitzumachen und hat die Initiative „Plastik? Denk nach!“ gestartet. „Wir wollen auf den hohen Plastikkonsum in der Gesellschaft aufmerksam machen und zum Nachdenken anregen“, nennt Nicole Suntinger, Managerin in der Sonnenregion, eines der Ziele. Aber es sollen auch ganz konkret Zeichen gesetzt werden.

In Virgen zum Beispiel haben sich Geschäftsleute, die Gemeinde und Vertreterinnen von Vereinen zusammengetan, um die Plastikvermeidung im Alltag vorzuleben. Mit dabei sind der örtliche Nahversorger Werner Hanser, Elke Obkircher vom Bauernladen Virgen, Beatrix Dichtl vom Keramikladen Dichtl, Bäcker Ernst Joast und Trafikant Dietmar Bacher. „Das Ziel ist, dass sich nach und nach weitere Betriebe und auch Gasthäuser an der Aktion beteiligen“, erklärt Suntinger.

Ein erster Schritt kann sein, beim Einkaufen immer eine wiederverwendbare Stofftasche dabeizuhaben. Solche Taschen in hübschen Designs gibt es bereits: Kinder der Volksschule, der NMS und des Kindergartens in Virgen haben sie gemeinsam mit der Lebenshilfe in Matrei und dem Verein „Dienst am Menschen“ hergestellt und gestaltet. Die Taschen sind in den teilnehmenden Betrieben erhältlich.