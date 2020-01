Lebensversicherung: Gericht stärkt Konsumentenrechte bei Rücktritt

Wien, Luxemburg – Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat heute, Donnerstag, in den Rechtssachen zum Rücktrittsrecht von Lebensversicherungen bei sehr fehlerhaften oder nicht erfolgten Informationen entschieden und Verbraucherrechte gestärkt. Österreichische Gerichte hatten dem EuGH fünf Fragen zur Entscheidung vorgelegt, konkrete Fälle müssen von ihnen entschieden werden und in anderen Fragen sind sie wieder am Ball.