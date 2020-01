Telfs: Von der „aphrodisierenden“ Wirkung eines Budgetplans

BM Christian Härting (Wir für Telfs, WFT), der sein bereits zehntes Budget vorlegte, nannte den eindeutigen Schwerpunkt: die Steigerung der Attraktivität im Ortszentrum. Ziel sei es, „in Zeiten von Onlinehandel und Ortskernsterben mehr Menschen ins Zentrum zu holen und neue Betriebe anzulocken“. Daher enthalte der Haushaltsplan 2,7 Mio. Euro für die Ortskernneugestaltung (mit Begegnungszone), 1,1 Mio. Euro für die neue Bücherei am Wallnöferplatz (Ankauf und Umbau des Geschäftslokals) und 320.000 Euro für das Bürgerservice im Obermarkt. All dies soll 2020 umgesetzt werden.

Härting verwies auf bereits zugesagte Bedarfszuweisungen des Landes für die Jahre 2020 bis 2022 von 1,2 Mio. Euro, er sieht eine „gezielte und vorsichtige Finanzpolitik“. Man investiere in „nachhaltige und gut geplante Infrastruktur, die die Telfer auch wollen“, meinte GV Alexander Schatz (WFT). Und Fraktionskollege GR Klaus Schuchter ortete angesichts des Datums der Budgetsitzung gar einen „Thursday For Future“.

Man investiere diese Rücklagen – die zuvor zwei Jahre lang nicht angetastet wurden – in „materielles Eigentum“ und Infrastruktur, konterte Härting. Für die 6 Mio. Euro an Investitionen würden nur etwas mehr als 2 Mio. Euro an Darlehen aufgenommen, „zwei Drittel sind also schon finanziert“. Für Vize-BM Christoph Walch (Grüne) ist ohnehin klar: „Geld gehört investiert – und das macht Telfs.“