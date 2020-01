Doppelbudget passierte Tiroler Landtag, Opposition stimmte dagegen

Aufwendungen in der Höhe von rund 3,9 Milliarden Euro sollen im Jahr 2020 Erträge in derselben Höhe gegenüberstehen. Im Jahr 2021 gibt das Land knapp über 4 Mrd. Euro aus. Der prognostizierte Schuldenstand liegt in den kommenden beiden Jahren bei 253 Millionen Euro. Die Pro-Kopf-Verschuldung soll bei 335 Euro liegen.