TSD muss keine Akten zu U-Ausschuss vorlegen

Innsbruck – Der Untersuchungsausschuss des Landtags zur möglichen Misswirtschaft in der Flüchtlingsgesellschaft Tiroler Soziale Dienste (TSD) geht im Jänner in die heiße Phase. Bisher wurde die Zeit vor ihrer Gründung 2015 beleuchtet, im neuen Jahr stehen die vergangenen fünf Jahre im Mittelpunkt. Was die als Auskunftspersonen geladenen Aufsichtsratsmitglieder, die Geschäftsführer und Mitarbeiter der TSD überhaupt sagen dürfen, darüber gingen zuletzt die Meinungen auseinander. Auch bei Verfahrensleiter Günther Böhler und seinem Stellvertreter Andreas Stutter.