Sex, Lügen und Video: “Stück Plastik“ in Innsbrucker Kammerspielen

Wien –„Es geht um den Moment vor dem erlösenden Akkord, den Moment vor dem Untergang, den Moment vor dem eigenen Sterben, den Moment vor dem Orgasmus“, so Dramaturg und Mitautor Alexander Kerlin zur „Endzeit-Oper“, die er gemeinsam mit Regisseur Kay Voges und dem Musiker Paul Wallfisch aus Text, Bild und Sound mit nahezu alttestamentarischem Anspruch „erschaffen“ hat.

Zu empfehlen sind diese Notizen aus dem Probenprozess, die man auf der Burgtheater-Seite entdecken kann, erschließen sie doch Denkhorizont und Hintergrund von „Dies Irae – Tag des Zorns“ bizarrerweise viel besser als das Kawumm auf der Bühne, das am Donnerstag vom Premierenpublikum mit vorweihnachtlich friedlichem Applaus bedacht wurde.

Treppen greifen gleichsam in den Raum. Flugzeugrumpf und Friedhof befinden sich in assoziationsreicher Nachbarschaft, daneben angedeutet ein Hotel, dessen Leucht­reklame von „Eden“ oder doch „Ende“ kündet – all das hat Daniel Roskamp auf die ständig wie die Erdkugel kreisende Drehbühne gepackt. Darauf, dazwischen, eigentlich überall, sind doch Live­kameras ständige Begleiter und die Video-Screens wahre Bilderwerfer, agiert ein hochkonzentriertes Ensemble.