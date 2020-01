Ritt auf der bayerischen Kanonenkugel

Doch beginnen wir beim Druck des Start-Knopfs. Den quittiert der Vierzylinder nämlich mit einem kräftigen Fauchen aus den zwei arm­dicken Endrohren. Angetrieben wird der neue 1er von einem aufgeladenen Zweiliter-Vierzylinder-Aggregat, welches ordentliche 306 Pferde antraben lässt und sein maximales Drehmoment von 450 Nm auf alle vier Pneus verteilt. Für die entsprechende Längsbeschleunigung ist also gesorgt. Auf dem Papier braucht der doch 1,6 Tonnen schwere Kompakte nicht einmal 5 Sekunden für den Standardsprint. Gefühlt stimmt die Zeit jedenfalls. Doch geradeaus kann ja irgendwie jeder. Viel spaßiger ist es, den kleinen Bayern-Sportler um Kurven jeglicher Radien zu scheuchen. Und hier wird auch der Unterschied zu seinem Vorgänger am deutlichsten, denn der Neue schiebt klarerweise nicht so rotzfrech über die Hinterachse aus der Kurve wie der Alte. Dafür hat der 1er jetzt bessere Manieren und lässt sich selbst auf Schneefahrbahn sicher und sauberer fahren. Dafür ist auch die nahezu perfekte Abstimmung des Fahrwerks verantwortlich, denn trotz all der Kraft merkt man von den Antriebskräften nichts. Das beherrschen nicht alle. Das Ganze hat natürlich auch seinen Preis. Unser Testwagen kostete – inklusive Ex­tras – 70.082 Euro.