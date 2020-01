Elektro-Sternenflüsterer mit SUV-Aroma

Innsbruck –Zu den Premiumanbietern im Elektroautobereich stieß mit dem EQC nun auch Mercedes. So futuristisch die Front auch aussieht, erinnert das SUV doch sehr an den GLC – aus dem es herausentwickelt wurde. Das Gefühl beim Einstieg ist also vertraut, ein Mercedes durch und durch.

Aber was für einer! Die Technik spielt nämlich in einer anderen Liga, die gewaltigen AMG-Benziner des GLC in einem anderen Fach. Mit dem EQC hat Mercedes der komfortorientierten Fortbewegung nämlich den Stern aufgesetzt. Ein Ergebnis konstruktiver Feinabstimmung des ältesten Autobauers der Welt. An der hinteren und vorderen Achse sorgen E-Motoren nahezu unhörbar für 760 Newtonmeter Schub. 300 kW (408 PS) Beschleunigen im Sportmodus ansatzlos und linear in 5,1 Sekunden auf 100 km/h. Dies sorgt für ungemeine Souveränität bei Zwischenspurts und Steigungen. Und der akribisch gedämmte EQC macht es vor allem – leise.