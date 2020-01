Flotter Micra mit flinker Automatik

Dazu kommen nette Details, wie Bose-Lautsprecher in den Kopfstützen (zusammen mit dem Winterpaket gerade 650 Euro) oder das stylisch beleuchtete Ablagefach in der Mittelkonsole. Zu einer neuen Fahrzeuggeneration gehört natürlich auch eine aktuelle Multimediaeinheit. Da zog Nissan 2019 nochmals alle Register. Das im Testwagen serienmäßig verbaute Nissan-Connect-System ist über den ergonomisch platzierten Sieben-Zoll-Berührungsbildschirm gut zu bedienen und verfügt über eine USB-, AUX- und Bluetooth-Schnittstelle sowie Sprachsteuerung. Musikgenuss per Handy ist also Programm. Dazu sind Smartphone-Anbindungen wie Apple-CarPlay oder Android nutzbar. In der Zusammenschau sieht da nicht nur vom Außenkleid, sondern vor allem von den inneren Werten her so mancher Kleinwagenkonkurrent verdammt alt aus.