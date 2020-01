Causa Pelzmäntel: Weitere Betroffene in Tirol, Ruf nach Sammelklage

Berlin, Shenzhen – Die Deutsche Telekom hat Insidern zufolge mit dem umstrittenen chinesischen Netzwerkausrüster Huawei über die Lieferung von Ausrüstung für seine 5G-Mobilfunknetze verhandelt, die Gespräche wegen der politischen Debatte in Deutschland aber ausgesetzt.

Wie die Nachrichtenagentur Reuters von drei mit den Sachverhalten vertrauten Personen erfuhr, wurden bei den Gesprächen in Paris im November Details für einen möglichen Vertrag verhandelt, der aber nicht zustande kam. Huawei sollte demnach für 533 Millionen Euro 70 Prozent der Antennentechnik für das schnelle 5G-Mobilfunknetz der Telekom liefern. Geregelt werden sollte auch, dass sich der Preis entsprechend verringere, falls die deutsche Regierung die Beteiligung Huaweis am 5G-Aufbau begrenze.

Am 3. Dezember gab es den Insidern zufolge ein weiteres Treffen am Frankfurter Flughafen, an dem Telekom-Vorständin Claudia Nemat und Huaweis stellvertretender Chairman Eric Xu teilnahmen. Der Bonner Konzern habe auch mit anderen Netzwerkausrüstern gesprochen.