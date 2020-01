Fremdwährungskredite gehen weiter zurück, noch 34,6 Mrd. aushaftend

Wien – Im dritten Quartal 2019 wurden weitere Kredite in Fremdwährungen im Wert von 470 Mio. Euro abgebaut. Seitdem 2008 die Aufnahme neuer Kredite in Schweizer Franken, japanischen Yen und anderen Fremdwährungen verboten wurde, ist das aushaftende Volumen um 34,38 Mrd. Euro oder 73,6 Prozent zurückgegangen, teilte die Finanzmarktaufsicht (FMA) am Freitag mit.