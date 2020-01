ORF plant eigenes „Aktenzeichen XY... ungelöst“ für Österreich

Los Angeles – Die Erben von Michael Jackson haben sich in einem Rechtsstreit mit dem Disney-Konzern über einen Dokumentarfilm über den King of Pop außergerichtlich geeinigt. „Die Angelegenheit wurde gütlich geregelt“, sagte der Anwalt von Jacksons Erben, Howard Weitzman, am Donnerstag der Nachrichtenagentur AFP. Details zu der Einigung nannte er nicht.