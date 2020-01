Causa Pelzmäntel: Weitere Betroffene in Tirol, Ruf nach Sammelklage

Wien – Während im Ministerrat der nationale Energie- und Klimaplan bis 2030 abgesegnet wurde, wird im Hintergrund schon am nächsten Projekt gefeilt. Grund dafür: Am 1. Jänner muss die Regierung ihre Klima-Langfriststrategie bis 2050 nach Brüssel schicken.

Wie jetzt bekannt wurde, haben allerdings auch relevante Unternehmen unerlaubterweise Einblick in den rund 140 Seiten starken Entwurf erhalten. Laut einem Bericht der Tageszeitung Der Standard wurde das Papier im Vorfeld vom Wirtschaftsministerium auch an die Wirtschaftskammer verschickt. Diese soll den Bericht dann weiterverteilt haben, unter anderem an Industrielobbyverbände und Großkonzerne, die für einen hohen CO2-Ausstoß verantwortlich sind. In einer E-Mail seien diese aufgefordert worden, so schnell wie möglich Anmerkungen zum Papier zu machen, so der Standard weiter.