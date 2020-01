Italiens Lega macht Druck bei EU: Fahrverbote in Tirol „diskriminierend“

Innsbruck, Rom – EU-Parlamentarier der italienischen Rechtspartei Lega machen Druck auf die EU-Kommission, damit sie sich „dringend“ mit der Frage der Tiroler Fahrverbote befasse. Die Tiroler Winter-Fahrverbote seien ein „harter Schlag“ für die italienische Wirtschaft, da diese den Transport italienischer Waren in Richtung Deutschland und Nordeuropa stark bremsen.

„Wir sind besorgt. Daher fordern wir, dass die EU Maßnahmen ergreift. Wir haben in einem Brief die neue EU-Verkehrskommissarin Adina Valean aufgefordert, so rasch wie möglich eine Lösung zum Schutz italienischer Interessen zu finden“, betonten die Lega-Parlamentarier.