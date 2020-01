Ziele und Trends 2020: Reisen wird bunt und nachhaltig

New York – In New York ist es einfacher, vergoldete Schokolade oder Kaviar auf Bagels zu finden, als diesen Apfel. „Cosmic Crisp“ heißt er und hat in den USA einen beispiellosen Hype ausgelöst. Die tiefrote Kreuzung aus den Sorten „Enterprise“ und „Honeycrisp“ hat - seinen Erfindern zufolge - wirklich alles, was man sich von einem Apfel wünschen kann.