Italien muss bei EURO 2020 wohl auf Jungstar Zaniolo verzichten

London — Fallon Sherrock hat bei der Darts-WM in London mit dem nächsten sensationellen Sieg erneut für Furore gesorgt und steht nun als erste Frau der WM-Geschichte in Runde drei. "Ich warte immer noch darauf, dass ich das begreifen kann. Ich weiß gar nicht, wie ich heute Nacht schlafen soll", sagte Sherrock, die als "Queen of the Palace" bereits der absolute Publikumsliebling im "Ally Pally" ist.

Die 3.000 lautstarken Fans im Alexandra Palace feuerten wie erwartet von Beginn weg geschlossen die 25-Jährige an. "There's only one Fallon Sherrock", schallte es durch die Arena. "The Gentle" (Der Sanfte), wie Suljovic genannt wird, wurde seinem Spitznamen etwas zu sehr gerecht. Er entschuldigte sich beinahe nach jedem Gewinn eines Legs, zeigte in entscheidenden Momenten Nerven und ließ so den nötigen Killerinstinkt vermissen, um dem Publikum und der konsequent spielenden Gegnerin trotzen zu können.