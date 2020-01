Murren an der Basis: Beim Klimaschutz darf es für Willi keine Abstriche geben

Innsbruck, Wien — In der ÖVP sind es die Funktionäre ja schon gewohnt. Dort gibt es ein striktes Informations-Management, neue Entwicklungen erfahren selbst hochrangige Funktionäre oft nur aus den Medien. Bei den Koalitionsverhandlungen 2017 hat man das so zur Kenntnis genommen, schließlich bewegten sich die ÖVPler mit der FPÖ in vielen Bereichen auf einer Wellenlänge. Mit den Grünen ist das diesmal ganz anders. Klimaschutz, Infrastruktur, Migration — hier trennen doch große ideologische Unterschiede ÖVP und Grüne.