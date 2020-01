Tiroler Gstrein trumpft auf: „Für mich gibt es derzeit nur Vollgas!“

Wie eng getaktet der Weltcup-Kalender ist, zeigt sich am Beispiel des Kärntners ganz gut. Am vergangenen Mittwoch ging es für ihn mit dem ersten, nebelverhangenen Abfahrtstraining in Gröden los. Ein Training und ein Super-G-Rennen später erfolgte am Samstag die Weiterreise nach Alta Badia, wo er bis Sonntag nach dem Out im Riesentorlauf blieb. Die Teilnahme am Parallel-Riesentorlauf sagte er dann ab. So bleiben immerhin zwei volle Tage in der Heimat, bevor er nach Bormio aufbrechen muss.