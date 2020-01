Bund übernimmt Sanierungskosten am Landhausplatz

Innsbruck –Gefahr im Verzug. Vom 25. Oktober bis zum 15. November blieben heuer die Wappengitter am Befreiungsdenkmal am Landhausplatz in Innsbruck zu. In diesem Zeitraum, ebenso wie vom 25. Jänner bis zum 15. Februar und vom 1. bis zum 22. Mai, wären die Gitter laut Landtagsbeschluss eigentlich zu öffnen. Als „Zeichen für eine offene Gesellschaft“. Um das zu ermöglichen, wurden die Gitter schwenkbar gemacht. Wie berichtet, waren aber bei routinemäßigen Kontrollarbeiten vor mehr als einem halben Jahr Rost an den Scharnieren sowie wackelige Stellen festgestellt worden. Worauf der für Liegenschaften zuständige Landesrat Johannes Tratter (VP) das Öffnen bis auf Weiteres aus Sicherheitsgründen untersagte.