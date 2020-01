90 Prozent der Österreicher trinken ab und zu Sekt

Vor allem jene, die mindestens einmal im Monat Sekt trinken, achten verstärkt auf das Thema. Knapp 80 Prozent der Befragten, und damit mehr als im Vorjahr, kaufen am liebsten heimischen Sekt. Dabei achten ältere Generationen stärker auf österreichische Produkte als jüngere. Weit abgeschlagen liegen Italien (16 Prozent) und Frankreich (drei Prozent) als präferierte Herkunftsländer. Als drittwichtigstes Kaufkriterium führen Konsumenten die Qualität des Sektes an. Der Flaschenpreis beeinträchtigt die Kaufentscheidung hingegen weniger. Durchschnittlich werden im Supermarkt 7,8 Euro für eine 0,75-l-Flasche Sekt ausgegeben, in der Vinothek 14,40 Euro und in der gehobenen Gastronomie 34,30 Euro. Für guten Sekt wird laut Studie gerne Geld ausgegeben. (TT)