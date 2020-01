Bildhauerinnen sorgen für die besondere Note bei Grassmayr-Glocken

Innsbruck –Beim Betreten des Ateliers in Innsbruck, dem so genannten Modellraum, fällt sofort die enorme Vielfalt der sich gerade in Arbeit befindenden Verzierungen, Reliefs, Handschriften und Kronen ins Auge, die verewigt werden sollen. Herlinde Unterberger, Kristina Kornbichler und Evi Klotz sind bei der Glockengießerei Grassmayr als Bildhauerinnen beschäftigt. Sie modellieren die Glocken-Verzierungen und verleihen den Glocken damit symbolische Bedeutung und Einzigartigkeit.