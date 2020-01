Verlobungsring unterm Weihnachtsbaum: Vonn mit besonderem Geschenk

Innsbruck - Doppelt hält besser: Lindsey Vonn ist zum zweiten Mal verlobt! Das gab die Rekord-Weltcupsiegerin im Damen-Skisport am Donnerstag über ihre Social-Media-Kanäle bekannt. „Frohe Weihnachten und glückliche Feiertage an alle!", beginnt die Ex-Speed-Queen ihren Eintrag. „Zu unserem zweijährigen Jubiläum, in einer 'untraditionellen' Aktion, habe ich PK gefragt, ob er mich heiratet und er hat 'Ja' gesagt." Nachsatz: "Frauen, sind nicht die einzigen, die Verlobungsringe bekommen sollten."