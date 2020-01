Weihnachten geht in die Verlängerung: Kassen klingeln bis Silvester

Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und APA Videoplattform ausgetauscht. Nähere Infos dazu finden Sie in den Datenschutzbestimmungen von APA Videoplattform.

Bei Online-Käufen dagegen gibt es mit wenigen Ausnahmen ein gesetzliches Rücktrittsrecht, so der VKI. Und zwar deshalb, weil man bei einem Online-Kauf die Ware nicht unmittelbar begutachten kann. Die Rücktrittsfrist beträgt 14 Tage und beginnt in der Regel, sobald die bestellte Ware beim Käufer bzw. der Käuferin eintrifft. Um von einem online abgeschlossenen Vertrag zurückzutreten, sei eine formlose Erklärung ausreichend, Konsumentenschützer raten aber zu einer schriftlichen Rücktrittserklärung. Ein kommentarloses Zurückschicken der Ware genügt hingegen nicht. In einigen Fällen gibt es kein Rücktrittsrecht – etwa wenn die Versiegelung einer DVD bereits entfernt wurde oder bei Waren, die nach persönlichen Vorgaben angefertigt wurden, etwa ein graviertes Schmuckstück.