Steigerung gefordert: ÖSV-Damen sind für Brem in der Pflicht

Lienz — Rang 15 von Ricarda Haaser in Courchevel (USA), Platz 16 von Eva-Maria Brem und Franziska Gritsch als Siebente von Sölden: Es waren drei Tirolerinnen, die heuer als beste Österreicherinnen im Riesentorlauf abschwangen — doch auch sie können die Situation kaum beschönigen. Die ÖSV-Damen stecken im Riesentorlauf in einer (Sinn-)Krise, bleiben weit unter den Erwartungen.

„Wir leben nicht in einer Blase, wo wir nichts mitkriegen. Uns ist bewusst, dass das, was wir bisher gezeigt haben, für die Außenwelt und die Zuschauer zu wenig ist", sagt Eva-Maria Brem, wohlwissend, was von der „stärksten Nation im Skisport" erwartet wird. Und sie ergänzt selbstkritisch: „Das Umfeld, die Trainer, das alles passt super. Wir können uns glücklich schätzen. Jetzt liegt es nur noch an uns Athleten, das alles umzusetzen und das Beste daraus zu machen."