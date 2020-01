Causa Pelzmäntel: Weitere Betroffene in Tirol, Ruf nach Sammelklage

Innsbruck –Im Sommer hat der Nationalrat Entlastungen für Geringverdiener und Personen mit geringen Pensionen beschlossen: die teilweise Rückerstattung der Sozialversicherungsbeiträge (SV-Bonus) und eine stärkere Erhöhung kleinerer Pensionen. Dadurch sollen Wenigverdiener und Kleinrentner im Ausmaß von jährlich 815 Mio. Euro entlastet werden, wie die Innsbrucker Gesellschaft für Angewandte Wirtschaftsforschung (GAW) und das Wirtschaftspolitische Zentrum (WPZ) vorrechnen. Einer Analyse von GAW und WPZ zufolge profitieren zwar Haushalte mit geringem Einkommen am meisten. Mehr als ein Viertel des Entlastungsvolumens fließt allerdings an reichere Haushalte.

Konkret kommen den Haushalten im oberen Einkommensdrittel 228 Millionen Euro der insgesamt 815 Millionen Euro zugute – im obersten Einkommensdrittel finden sich mehr als 400.000 Personen, die davon profitieren. Selbst die reichsten 10 Prozent der Haushalte werden durch die Maßnahmen mit insgesamt 31 Millionen Euro entlastet. Auch dem mittleren Einkommensdrittel kommen 318 Millionen Euro zugute. Das unterste Einkommensdrittel, also die eigentliche Zielgruppe der Entlastungsmaßnahme, profitiert mit 268 Mio. Euro – Nutznießer sind hier rund 800.000 Personen. Das ärmste Zehntel der Haushalte profitiert dabei im Ausmaß von 42 Millionen Euro.

„815 Millionen Euro werden vorwiegend – aber nicht nur – an ärmere Haushalte verteilt“, erklären die Studienautoren GAW und WPZ. In Relation zum Haushaltseinkommen betrachtet, profitieren laut GAW und WPZ die ärmeren Haushalte zwar tatsächlich am meisten – deren Haushaltseinkommen wächst dadurch um ca. 0,5 %. „In absoluten Zahlen betrachtet ist das Entlastungsvolumen bei hohen Einkommen aber nicht wesentlich geringer als bei niedrigen Einkommen“, erklären die Autoren.