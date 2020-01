Erfreuliche Jahresbilanz für Tirol: So wenige Arbeitslose wie 1989

Innsbruck –Die offizielle Arbeitslosenstatistik für den Dezember steht noch aus. Doch auch ohne die endgültigen Dezember-Zahlen dürfte feststehen, dass Tirol das Jahr mit einer der niedrigsten Arbeitslosenquoten der vergangenen Jahrzehnte abschließen wird. „Wir gehen heuer von einer durchschnittlichen Arbeitslosenquote von 4,5 Prozent aus“, sagt Tirols AMS-Chef Anton Kern. Eine solche niedrige Arbeitslosenquote gab es zuletzt im Jahr 1989, wie ein Blick in die Langzeitstatistik der Wirtschaftskammer verrät. In den Jahren von 1961 bis 1981 lag demnach die Arbeitslosenquote in Tirol immer unter 3 Prozent. Erst im Zuge des Konjunktureinbruchs 1982 kletterte die Arbeitslosenquote auf über 3 Prozent an. Seither ist es nicht mehr gelungen, die Arbeitslosenquote darunter zu senken. Die höchste Arbeitslosigkeit gab es in Tirol 1953 (7,3 %) und 2015 (7,0 %).