Italien muss bei EURO 2020 wohl auf Jungstar Zaniolo verzichten

Landeck –In China und Russland ist es Tradition: Mutige springen zum Jahreswechsel auf zugefrorenen Seen in ein eiskaltes Wasserloch. Der Achensee ist ebenfalls ein Ort für Unerschrockene, die bei vier Grad Celsius eine Mutprobe zur Schau stellen.

Eisschwimmen ist (noch) keine olympische Disziplin. In der überschaubaren Szene in Österreich, die in der International Ice Swimming Association (IISA) organisiert ist, mischen mit Eva Hergel und Philip Tiefenbrunn zwei Landecker kräftig mit. Zuletzt beim Ice-Swim-Cup am Hallstätter See, wo die beiden 27-Jährigen kürzlich fünf Meistertitel holten – Hergel über 50 Meter Brust und 100 Meter Kraul, Tiefenbrunn über 100, 200 und 1000 Meter Kraul.