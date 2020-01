Ziele und Trends 2020: Reisen wird bunt und nachhaltig

Imst, Wildermieming –Am „Kinitag“ werden die Imster nicht nur gefragt, ob sie in die Fasnacht am 9. Februar gehen werden – es wird auch das neue Fasnachtsplakat vorgestellt. Verantwortlich zeichnet dafür heuer die Imster Künstlerin Daniela Pfeifer. Es werden heuer nicht nur Plakate ausgegeben, sondern auch limitierte und nummerierte Lithografien, die in der Steindruckerei Stecher & Stecher in Wildermieming vorgestellt wurden.