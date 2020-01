Causa Pelzmäntel: Weitere Betroffene in Tirol, Ruf nach Sammelklage

Wien –In der Wintersaison 2018/19 sind von der Ski-Industrie 432.656 Paar Alpinski an den österreichischen Sportfachhandel verkauft worden. Damit bleibt Österreich der wichtigste Absatzmarkt Europas, mit einem Anteil von fast 12 Prozent am Gesamtmarkt ist Österreich hinter den USA (hier wurden in der Saison 2018/19 insgesamt 636.571 Paar Ski verkauft) der zweitgrößte Absatzmarkt weltweit. Weltweit wurden in der abgelaufenen Saison etwa 3,7 Millionen Paar Ski verkauft. Das ist ein Plus von 16,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Das berichtet der Verband der Sportartikelerzeuger und Sportausrüster Österreichs (VSSÖ).