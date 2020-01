Causa Pelzmäntel: Weitere Betroffene in Tirol, Ruf nach Sammelklage

Die über 60-Jährigen sind die am stärksten wachsende Zielgruppe in der EU, und diese „Silver Society" bestimme die Konsumwelt. 40 Prozent der über 65-Jährigen nutzen Onlineshopping, um unabhängig zu bleiben. Beim Marken- und Preisbewusstsein gebe es keine signifikanten Unterschiede zu jüngeren Konsumenten. Den Arbeitsmarkt verändert dagegen die „Generation Z", die Millennials. Durch die digitale Sozialisierung, die hohe Bildungsrate sowie die niedrige Geburtenrate der heute 10- bis 23-Jährigen werden Unternehmen in die Bewerberrolle gedrängt. Die Jungen schätzen integre Chefs in überschaubaren Organisationsstrukturen sowie klaren Arbeitszeiten.