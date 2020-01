Sozialhilfe in Tirol: Großteil stockt auf

Innsbruck –Noch könne nur eine Prognose über den wahrscheinlichen Verlauf der Gesamtzahl für das Jahr 2019 abgegeben werden, heißt es aus dem Büro von Soziallandesrätin Gabriele Fischer (Grüne). Gemeint ist damit die Entwicklung der Bezieher von Mindestsicherung. Vorerst habe man lediglich die Zahlen von Jänner bis Oktober zur Verfügung. Bis zur vollständigen Auswertung des Jahres 2019 könnten sich noch kleinere Verschiebungen ergeben. Prognostizieren lasse sich aber, dass die Zahl der Bezieher im Vergleich zum Vorjahr „nicht signifikant steigen werde“. So haben in den ersten zehn Monaten des heurigen Jahres 15.054 Personen in Tirol zumindest einmal die Mindestsicherung erhalten. Davon waren 12.381 Personen so genannte „Aufstocker“. Also Menschen, die ihr Einkommen mit Leistungen aus der Mindestsicherung zum (Über-)Leben aufstocken müssen. Dass eben solche Aufstocker den großen Teil aller Mindestsicherungsbezieher ausmachen – dieser „Trend“ gehe auch im heurigen Jahr weiter, heißt es aus Fischers Büro.