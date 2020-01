Italien muss bei EURO 2020 wohl auf Jungstar Zaniolo verzichten

Während der U13-Titel in der Sporthalle Hötting-West ausgespielt wird, platzt im U9-Bewerb in der kleineren Leitgebhalle Felix Raneburger sichtlich vor Stolz, als der Nachwuchskicker der SPG Westliches Mittelgebirge

Veldidena nach einem Treffer gegen die SPG Melach vom Hallensprecher namentlich ausgerufen wird. Die Siege gingen am Samstag an den FT Gern (GER/U13) bzw. die SPG Westliches Mittelgebirg­e/Veldidena (U9). Am Sonntag (9.30 Uhr) steigt der U14-Bewerb in Hötting West.