Italien muss bei EURO 2020 wohl auf Jungstar Zaniolo verzichten

Der Box-Rückkampf zwischen dem US-amerikanischen WBC-Weltmeister Deontay Wilder und dem Briten Tyson Fury am 22. Februar in Las Vegas ist perfekt. Das Duell werde im MGM Grand über die Bühne gehen, gaben die Promoter am Samstag bekannt. Im Dezember 2018 hatten es zwischen beiden ein Remis gegeben. Wilders Bilanz steht bei 42 Siegen in 43 Kämpfen, 41 davon durch K.o. (APA)