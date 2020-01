„Ich bin alles andere als süß“: Zucchero im TT-Interview

Wien – Der Mann ist faktisch eine Legende. Sänger, Multiinstrumentalist, Songwriter. Nach dreieinhalb Jahren hat Zucchero, 64, wieder ein Studioalbum (Titel: „D.O.C.“) aufgenommen. Mit dem neuen Repertoire (und natürlich auch seinen großen Hits) wird er 2020 auf Tournee gehen. Sie beginnt am 2. April in Neuseeland. Seine Wege führen ihn auch nach Österreich: Das erste Konzert findet am 31. Oktober in der Innsbrucker Olympia­halle statt. Die TT sprach im Wiener Hotel Méridien mit dem Italiener.