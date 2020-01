Ergebnisse vom Samstag

Bozen — Der jüngste Sieg gegen Dornbirn war der 300 in der EBEL-Historie der Innsbrucker Haie. Auf den 301. müssen die Tiroler allerdings mindestens bis Sonntag warten: Denn in der Bozner Eiswelle setzte es am Samstag eine empfindliche 0:7-Schlappe. Man hatte es ja beinahe ahnen können, schließlich hatten die Haie bis dahin von 15 Matches in Südtirol gerade einmal zwei gewonnen.