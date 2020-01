Tiroler Gstrein trumpft auf: „Für mich gibt es derzeit nur Vollgas!“

Bormio - Selbst eine in der Vorwoche in Alta Badia beim Parallel-Riesentorlauf erlittene Adduktoren-Verletzung konnte Alexis Pinturault am Sonntag am Weg zu seinem dritten Saisonsieg nicht stoppen. Der Franzose fing als Halbzeit-Zwölfter im Slalom den nach dem Super-G noch führenden Norweger Aleksander Aamodt Kilde (+ 0,51 Sekunden) ab. Der Schweizer Loic Meillard (+ 0,56) komplettierte das Podest.