Italien muss bei EURO 2020 wohl auf Jungstar Zaniolo verzichten

Der Weltranglistenerste Michael van Gerwen hat erwartungsgemäß das Halbfinale bei der Darts-WM in London erreicht und ist weiter auf Kurs zu seinem vierten WM-Titel. Der 30-jährige Niederländer schlug am Sonntagabend den litauischen Außenseiter Darius Labanauskas mit 5:2 und trifft nun am Montag auf den Engländer Nathan Aspinall.