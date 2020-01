TT-Umfrage: Acht von zehn Tirolern fordern günstigeres Wohnen

Innsbruck –Es ist keine Überraschung, was den Tirolern am heftigsten unter den Nägeln brennt und in welchem Bereich der größte Handlungsbedarf für die schwarz-grüne Landesregierung besteht: beim Wohnen. Die Umfrage des Meinungsforschungsinstituts „Research Affairs“ im Auftrag der Tiroler Tageszeitung – 600 Befragte, Schwankungsbreite +/- 4,2 Prozent – spricht eine deutliche Sprache. Für 81 Prozent, also um zwei Prozent mehr als 2018, ist leistbares Wohnen die vordringlichste Aufgabe, um die sich die Politik heuer kümmern muss. Trotz der vielen Initiativen in der Wohnbauförderung mit den gemeinnützigen Wohnbauträgern (5-Euro-Wohnen) oder der ersten zaghaften Ansätze in der Bodenpolitik hat die Bevölkerung das Gefühl, dass die Regierung noch zusätzliche Schwerpunkte setzen sollte.