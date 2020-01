Wirbel in Tirol um Zulage für Nachtdienste in der Pflege

Innsbruck –Mit einer freiwilligen Zulage von bis zu 205 Euro für Pflegeassistenten und Heimhilfen wähnte das Land den seit Wochen schwelenden Streit um das neue Gehaltsschema für Bedienstete in Altenwohn- und Pflegeheimen Anfang Dezember befriedet zu haben. Eine Zulage, welche die Gemeinden eigens gewähren können. Die diesbezügliche Novelle des Gemeinde-Vertragsbedienstetengesetzes (G-VBG) wurde vom Landtag noch im Dezember beschlossen. Wie berichtet, tritt das neue Gehaltsschema mit 1. Jänner in Kraft – die Optionsfrist für die Betroffenen endet deshalb heute, am 31. Dezember.