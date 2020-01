Italien muss bei EURO 2020 wohl auf Jungstar Zaniolo verzichten

Japans Tennis-Star Kei Nishikori muss wegen einer Ellbogenblessur sowohl für den erstmals ausgetragenen ATP Cup als auch die Australien Open absagen. Das erklärte der US-Open-Finalist von 2014 am Montag in einem Statement. Nishikori, der seit den US Open im September kein Spiel mehr bestritten hat, wird beim ATP Cup durch Yoshihito Nishioka ersetzt.