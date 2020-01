Italien muss bei EURO 2020 wohl auf Jungstar Zaniolo verzichten

Im Frühjahr wird es aber nicht nur für Kronthaler und Co. sportlich interessant, sondern auch was sich hinter den Kulissen abspielt. Denn hinter der Kooperation Alpenvolleys und Haching steht ein Fragezeichen. Die nicht immer ganz einfache Zusammenarbeit steht auf wackeligen Beinen. Kronthaler will noch nicht so weit nach vorne blicken. Der Stammspieler genießt das Hier und Jetzt, was im Sommer folgt, daran will er noch nicht denken. Ein Auslandsengagement ist ebenso möglich wie ein Verbleib in Innsbruck. Sofern das Projekt in der deutschen Liga weitergeht. Zum Jahreswechsel hat er aber nur einen Wunsch: Der Verletzungsteufel soll einen Bogen um ihn machen.