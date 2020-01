EBEL-Ergebnisse Montag

Salzburg — Ein Tiroler Ex-Hai bescherte dem HC Innsbruck am Montag die 21. Saisonniederlage in der Erste Bank Eishockey Liga (EBEL). Beim 5:1-Heimerfolg von Red Bull Salzburg traf HCI-Eigengewächs Mario Huber, der noch 2017 das Dress der Haie trug, in den Minuten fünf und 25 ins Netz der Gäste. Es waren die Tore sieben und acht für den 23-jährigen Nationalteamspieler.

In Drittel eins schafften es die Innsbrucker noch, sich erfolgreich gegen die Angriffe der Salzburger zu stellen. Doch 81 Sekunden nach Wiederbeginn nahm das Spiel dann zugunsten des Tabellenführers seinen Lauf. Connor Brickley (22.), Huber (25.) und Brent Regner (26.) erhöhten nach einer starken Phase binnen fünf Minuten von 1:1 auf 4:1. Die Innsbrucker waren offensiv völlig von der Rolle und verlagerten sich aufs Verteidigen. Vorerst mit Erfolg. Erst in Minute 49 stellte Janos Hari auf 5:1 und besiegelte den Endstand. Damit beendet der HCI mit einer Niederlage das Spieljahr 2019 — am Neujahrstag wartet das Gastspiel in Dornbirn. (TT)