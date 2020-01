Trumps Unterstützung für iranische Demonstranten "Krokodilstränen" für Regierung

Innsbruck –Überraschung ist es keine, wenn sich im künftigen türkis-grünen Regierungsprogramm ein Transitkapitel findet. Schwarz-Grün in Tirol hat es in der Landesregierung abgestimmt und dann mit Wien verhandelt. Für die Grünen stehen die Maßnahmen wie eine Korridormaut für Lkw auf der Brennerachse, also höhere Mauttarife in Bayern bzw. Südtirol und dem Trentino, ohnehin außer Streit. Die ÖVP-Spitze signalisiert ebenfalls seit Wochen Zustimmung, doch ihre Wirtschaftsvertreter schalteten sich in die Gespräche ein. Und versuchten dabei zu bremsen.