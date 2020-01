Justin Chambers verlässt nach 15 Jahren US-Serie „Grey‘s Anatomy“

Innsbruck –Nur ein kurzer Augenblick und das Leben zweier Eltern ist für immer anders. Der Sohn von Liyun und Yaojun spielt mit seinem besten Freund am Stausee. Er will nicht ins Wasser, doch der andere drängt ihn. Diese erste Szene des Films deutet ein verhängnisvolles Ereignis an. Kurz darauf bringt eine Landschafts-Totale Gewissheit: Ein lebloses Kind wird am Ufer gefunden.