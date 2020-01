Tiroler Symphonieorchester: Froh zu sein bedarf es wenig

Innsbruck –Das Gute kam zum Schluss, das Beste stand am Beginn: Georg Willi begrüßte die Menschen, für die die Stadt Innsbruck am Silvestervormittag die Generalprobe des TSOI-Neujahrskonzertes öffnet, mit den Wünschen für 2020, „dass Sie viel Glück und Wertschätzung erleben“. Und weil Innsbrucks Bürgermeister bekanntlich auch Chorleiter ist, wurde mit Unterstützung des Tiroler Symphonieorchesters Innsbruck im knallvollen Saal auch gesungen. Die Botschaft, die der Stadtvater damit verband, konnte sinnfälliger und allgemein gültiger nicht sein: „Froh zu sein bedarf es wenig, und wer froh ist, ist ein König.“ Kanon, vierstimmig. In Tirol klappt das.

Beifall dafür kam auch von Lukas Beikircher, Chefdirigent des Tiroler Landestheaters. Dann sprang sein Elan über auf Jacques Offenbachs Ouvertüre zu „Pariser Leben“, als gelte es, ein Vorortfestl aufzumischen und nicht das Premierenpublikum im Pariser Théâtre du Palais-Royal. Die Fortsetzung überbrachte Richard Strauss’ „Rosenkavalier“ in Konzertform, eine wenig geglückte Wahl für diesen Rahmen. Nach Peter Iljitsch Tschaikowskys nicht ganz so rustikal gemeinter Polonaise aus „Eugen Onegin“ war Operettenmeister Robert Stolz erreicht, ihm galt ein Schwerpunkt des Konzertes mit dem Frühjahrsparade-Marsch und den Titeln „Im Frühling, im Mondschein, im Prater in Wien“, „Du sollst der Kaiser meiner Seele sein“ und „Die ganze Welt ist himmelblau“. Dafür kehrte Sophie Mitter­huber, mittlerweile am Münchner Gärtnerplatz engagiert, an ihren früheren Wirkungsort zurück, zeigte, wie prachtvoll sich ihr Sopra­n entwickelt hat und wie geschmackvoll man dieses Repertoire singen kann.