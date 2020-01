Blick von außen: “Größte Bedrohung des Friedens seit Zweitem Weltkrieg“

Das Jahr 1979 endete mit zwei internationalen Krisen: Die erste begann am 4. November 1979. An dem Tag besetzten etwa 400 Studenten im Zuge der Islamischen Revolution im Iran mit Billigung des geistlichen Führers Ayatollah Khomeini gewaltsam die US-Botschaft in Teheran und nahmen 58 Botschaftsangehörige als Geiseln (von denen später sechs entkommen konnten). Sie forderten die Auslieferung des Schahs, der sich zur medizinischen Behandlung in den USA aufhielt. US-Präsident Jimmy Carter ordnete einen Einfuhrstopp für iranisches Öl in die USA und das Einfrieren sämtlicher iranischer Guthaben bei allen US-Banken an — immerhin fast 8 Milliarden US-Dollar. Gleichzeitig liefen Vorbereitungen für eine Militäraktion zur gewaltsamen Befreiung der Geiseln.