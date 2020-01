Ziele und Trends 2020: Reisen wird bunt und nachhaltig

„Die Zeit um Weihnachten und Neujahr war ein traditioneller Schlachttag. Es standen ja einige Feiertage an. War das Schwein besonders fett, war dies ein besonderer Glücksfall“, serviert Karl C. Berger vom Volkskunstmuseum in Innsbruck Hintergrundwissen zum Silvester-Dinner. Der Marienkäfer wiederum weise in seinem Namen auf die Muttergottes hin. Der 1. Jänner sei in der katholischen Kirche auch ein Hochfest für die „Gottesgebärerin“ Maria, erzählt Berger. Weshalb der Marienkäfer zu einem Glückssymbol zu Neujahr wurde.