Ressortverteilung: Türkis-grünes Ringen um Ministerposten

Wien – Das türkis-grüne Regierungsprogramm steht fast. Präsentiert wird es wohl am Donnerstag von den Parteichefs Sebastian Kurz und Werner Kogler. Die neue Regierung könnte schon in einer Woche angelobt werden. Von neun Ressorts für die ÖVP und fünf für die Grünen war bisher die Rede. Doch wurde gegenüber der Tiroler Tageszeitung von den Grünen bestätigt, dass die Ökopartei vier Ressorts erhält und einen Staatssekretär. Die Volkspartei soll neun oder zehn Ministerien und ebenso einen Staatssekretärsposten bekommen, wobei dies nur teilweise bestätigt ist.

Das Integrationsministerium war in den vergangenen Regierungen im Außenamt angesiedelt. Nun wird es ein eigenes geben. Die Kurz-Vertraute aus Oberösterreich, Susanne Raab, ist derzeit Leiterin der Integrationssektion im Außenministerium. Sie werkte unter anderem am Islamgesetz, arbeitete beim Burkaverbot und an der Integrationsinitiative „Integration durch Leistung“ mit. Kurz bezeichnete Raab als „junge und sehr erfahrene Integrationsexpertin“. Und: „Sie verfügt über Erfahrung im Integrationsbereich und hat bisher maßgeblich an wichtigen Gesetzen und Beschlüssen in der Migration und Integration mitgewirkt“, lobte Kurz die künftige Ministerin. Wer den anderen Ressorts vorsteht, wird noch verhandelt.