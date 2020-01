Italien muss bei EURO 2020 wohl auf Jungstar Zaniolo verzichten

Seit 2016, mit einem halben Jahr Unterbrechung in Lugano (SUI), spielt die 22-Jährige in Linz. „Es war die beste Entscheidung überhaupt. Das Umfeld ist toll. Ich fühle mich rundum wohl“, schwärmt die 1,83-m-Angreiferin, die in Innsbruck beim VC Tirol groß geworden ist. So wohl, dass sie auch mit rund 30 Spielerinnen aus ganz Österreich in Linz Silvester feierte.

Im Jänner geht es Schlag auf Schlag weiter: Am 6. in Wien gegen Sokol, am 12. erwartet man Graz (letzter Linz-Bezwinger in der AVL am 20. Okt. 2018), im Challenge-Cup-Achtelfinale geht es am 23. nach Istanbul. Maros: „Wir wollen unsere Serie fortsetzen.“ Pikant: Beinahe hätte ihre jüngere Schwester Patricia (19), die seit heuer in Salzburg spielt, die Linzer Serie gestoppt. Linz gewann Ende November nur knapp mit 3:2. Nikolina Maros ergänzt schmunzelnd: „Wir haben davor geredet und zum ersten Mal hat sie wirklich gemacht, was ich ihr gesagt habe.“